Il lavoro deve essere Covid free (Di martedì 3 agosto 2021) “Dopo aver visto l’adorato viso di Anna Frank usato allo stadio non mi stupisco più – chi parla è Liliana Segre –. Non dico che sono insensibile, ma mi è venuta una sorta di scorza”. Per quanto mi riguarda, non riesco a rassegnarmi quando vedo – a partire dalla mia città – le piazze centrali invase da “terrapiattisti’’ che invocano a sproposito i diritti costituzionali ed esibiscono una stella gialla paragonando il green pass’ alla Shoah. Magari erano gli stessi che, nei tempi eroici del lockdown, come i muezzin de noantri, salivano all’ultimo piano tutte le sere alle 18 per scambiarsi a voce l’augurio di regime del “tutto andrà bene’’. Durante le varie fasi della crisi ci siamo ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 3 agosto 2021) “Dopo aver visto l’adorato viso di Anna Frank usato allo stadio non mi stupisco più – chi parla è Liliana Segre –. Non dico che sono insensibile, ma mi è venuta una sorta di scorza”. Per quanto mi riguarda, non riesco a rassegnarmi quando vedo – a partire dalla mia città – le piazze centrali invase da “terrapiattisti’’ che invocano a sproposito i diritti costituzionali ed esibiscono una stella gialla paragonando il green pass’ alla Shoah. Magari erano gli stessi che, nei tempi eroici del lockdown, come i muezzin de noantri, salivano all’ultimo piano tutte le sere alle 18 per scambiarsi a voce l’augurio di regime del “tutto andrà bene’’. Durante le varie fasi della crisi ci siamo ...

