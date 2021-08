Green pass obbligatorio al lavoro | Draghi incontra i sindacati

(Di martedì 3 agosto 2021) Ufficialmente iniziato il conto alla rovescia: da venerdì 6 agosto ilsaràper una serie di attività mentre sono ore decisive sul fronte scuola, trasporti a lunga percorrenza e luoghi di. Quella che si è aperta ieri è l’ennesima settimana cruciale per le scelte del Governo in vista dell’avvio dell’anno scolastico e delle riaperture di settembre. Intanto, il Premierhato iper affrontare il tema delin fabbrica e nei luoghi di ...

Advertising

Rinaldi_euro : “Uso distorto e discriminatorio green pass”: Rinaldi presenta interrogazione urgente in Commissione europea - borghi_claudio : Un Salvini sempre più paziente nello spiegare concetti banali su green pass e obblighi vaccinali nonostante 'lievis… - NicolaPorro : Che c’entra una risoluzione del Consiglio d’Europa con il #GreenpassObbligatorio? C’entra... Leggete la riflessione… - MarcoCorrera : @damianofaraone @AleFiorili @Covidioti 1.I vaccinati contagiano l’80% in meno (questo dicono i dati) 2.Vaccinarsi è… - RedazioneTvcity : Green Pass: ancora problemi, la segnalazione di un altro cittadino - -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

APPROFONDIMENTI IL GOVERNO, le misure per ripartire: il 93% di prof immunizzati... L'INCONTROobbligatorio a lavoro, sindacati a Draghi:... CRONACA Cyber - attacco Regione Lazio,...Contrario alsi dimette dalla sua carica di direttore di museo. È accaduto a Napoli dove Fabrizio Masucci, fino a poche ore fa alla guida della struttura museale della Cappella Sansevero che accoglie il ...Il 6 agosto il green pass diventa obbligatorio per molti luoghi al chiuso o a rischio affollamento e proprio in questi giorni il Governo decide se estenderlo a navi, treni e aerei. Intanto la corsa ...ROMA - Il green pass, il certificato vaccinale che dal 6 agosto sarà obbligatorio esibire per entrare in ristoranti e bar al chiuso, «divide l’opinione pubblica italiana». Ma in pochi rinunciano: il 4 ...