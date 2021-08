Eleonora Brigliadori shock sui vaccini | “Sarete colonizzati da Satana | vi uccideranno con impulsi 5G”

(Di martedì 3 agosto 2021) Fortunatamente sono centinaia i vip a favore del vaccino e che esortano tutti i loro fan a difendersi dal Covid. Purtroppo c’è anche chi si è detto contrario ed ha diffuso delle notizie bislacche come Enrico Montesano. Quello che ha dichiarato il comico però è niente se paragonato alle affermazioni di. Dei giornalisti abruzzesi hanno fermato l’attrice per farle registrare uno spot pro vaccino anti Covid, ma lei ha spiegato di non essere la persona adatta ed ha iniziato a dire delle cose davvero pesanti. “Fermate le vaccinazioni e i tamponi! Togliete le mascherine per non far impazzire la gente, che deve tornare a pensare liberamente. ...

StanicHelena1 : Bravissima Eleonora Brigliadori?? - GINAMONTANAGRR : RT @Vitt79209263: La #RegioneAbruzzo vuole fare uno spot per invitare le persone a vaccinarsi ?????? Ma qualcosa è andato storto... Hanno sc… - Xixonto1 : RT @laperlaneranera: Regione Abruzzo, Eleonora Brigliadori, invitata per uno spot sui vaccini si rifiuta e ne fa uno al contrario https:/… - valahianss : Superba doamna Eleonora Brigliadori al premio d'Angiò parla contro i vaccini - Barberis888 : Eleonora Brigliadori ' Non siete più figli di Dio da quel momento. Venite colonizzati da un'entità satanica ! La t…

Le file dei complottisti sono occupate da Miguel Bosé ed. Per Bosè il discorso sul covid è alquanto delicato. Il cantante ha infatti perso la madre per via del coronavirus, ma ...è tornata a esprimere le sue opinioni antivacciniste e negazioniste in merito all'emergenza Coronavirus. Argomenti trattaticontro il vaccino...Ecco i personaggi famosi che sono contrari al vaccino. Dalle solite teorie deliranti ai timori comprensibili, per quanto infondati.Il vaccino non è obbligatorio e per questo molte persone stanno decidendo di non farlo. Tra queste anche alcuni vip che non si vaccinano per scelta ideologica, per via di un complotto o per paura.