Dati COVID FVG martedì 3 agosto: 94 contagi e 4 in terapia intensiva (Di martedì 3 agosto 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4198 tamponi molecolari sono stati rilevati 79 nuovi contagi con una percentuale di positività dell’1,88%. Sono inoltre 1304 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 15 casi (1,15%). Dall’analisi dei Dati a disposizione, emerge che il 50 per cento dei nuovi contagi riguarda persone al di sotto dei 29 anni. Nella giornata odierna non si registrano decessi; 4 persone sono ricoverate in terapia intensiva (per una percentuale di occupazione dei posti letto totali pari al 2,3), mentre i pazienti in altri reparti sono 22 (occupazione dell’1,7%). I ... Leggi su udine20 (Di martedì 3 agosto 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4198 tamponi molecolari sono stati rilevati 79 nuovicon una percentuale di positività dell’1,88%. Sono inoltre 1304 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 15 casi (1,15%). Dall’analisi deia disposizione, emerge che il 50 per cento dei nuoviriguarda persone al di sotto dei 29 anni. Nella giornata odierna non si registrano decessi; 4 persone sono ricoverate in(per una percentuale di occupazione dei posti letto totali pari al 2,3), mentre i pazienti in altri reparti sono 22 (occupazione dell’1,7%). I ...

