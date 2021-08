Cucina robotica | un nuovo futuro per il fast food

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 3 agosto 2021) Arriva un ordine di pasta e il braccio robotico entra in azione al ristorante Roboeatz di Riga, in Lettonia. Dopo cinque minuti, il piatto bollente è pronto per essere servito. Il locale fondato nel gennaio 2018 mira a rivoluzionare l'industria del. I clienti ordino tramite app e pagano in anticipo; possano osservare il robot al lavoro mentre aspettano. C'è una zona per sedersi e consumare ma la maggior parte preferisce il take away. Anche in Lettonia serve il certificato di vaccinazione contro il Covid per mangiare al chiuso. "Ci sono voluti circa tre anni per arrivare a quello che abbiamo ora - spiega Konstantins Korcjomkins, fondatore di ...