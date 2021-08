Covid | Cina | torna il lockdown in un' area di Wuhan

(Di martedì 3 agosto 2021)rivede il, sia pure parziale e limitato a un', dopo il blocco totale vissuto tra fine gennaio e 8 aprile 2020 per contrastare il- 19. Il capoluogo dell'Hubei, dove per primo ...

...in lockdown totale per contrastare il. Ufficiale il divorzio tra Bill e Melinda Gates: quanti miliardi prende l'ex moglie del fondatore di Microsoft Oltre alle chiusure la città dellasi ...Wuhan rivede il lockdown, sia pure parziale e limitato a un'area, dopo il blocco totale vissuto tra fine gennaio e 8 aprile 2020 per contrastare il- 19. Il capoluogo dell'Hubei, dove per primo fu rilevato il nuovo coronavirus a fine 2019, ha chiuso l'area di Zhuankou Street, nella zona di sviluppo economico, quando le autorità locali hanno ...In seguito alla rilevazione di nuovi sette casi positivi, in più di un anno, le autorità della città cinese di Wuhan inizieranno a testare l'intera popolazione.Torna il lockdown a Wuhan, anche se limitato a una sola area della città dove alla fine del 2019 furono registrati i primi casi accertati di Covid-19. Le autorità del capoluogo della provincia di Hube ...