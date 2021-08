Coronavirus, anche New York introduce un pass per entrare in palestre, ristoranti e cinema in sicurezza (Di martedì 3 agosto 2021) Un certificato di vaccinazione del tutto simile a quello italiano sarà adottato dalla città di New York per accedere a luoghi pubblici al chiuso in sicurezza. Già da agosto la misura diventerà obbligatoria, prima che in tutto il resto degli Stati Uniti. Il lasciapassare digitale certifica di essere vaccinati contro il Coronavirus e si chiamerà “Key to NYC pass“. Sarà chiesto all’ingresso di palestre, ristoranti e locali, sia ai clienti che ai dipendenti. Non solo, il certificato dovrà essere esibito anche quando si va al cinema o si ... Leggi su open.online (Di martedì 3 agosto 2021) Un certificato di vaccinazione del tutto simile a quello italiano sarà adottato dalla città di Newper accedere a luoghi pubblici al chiuso in. Già da agosto la misura diventerà obbligatoria, prima che in tutto il resto degli Stati Uniti. Il lasciaare digitale certifica di essere vaccinati contro ile si chiamerà “Key to NYC“. Sarà chiesto all’ingresso die locali, sia ai clienti che ai dipendenti. Non solo, il certificato dovrà essere esibitoquando si va alo si ...

