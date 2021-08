Buoni spesa da 50 €, al via distribuzione a 2.107 famiglie salernitane (Di martedì 3 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Al via la distribuzione dei Buoni spesa del Comune di Salerno. L’amministrazione comunale comunica che “sono terminate le procedure di valutazione delle domande per l’ammissione al beneficio dei Buoni spesa destinati alle famiglie che si sono trovate in difficoltà durante il lockdown del 2020 e che gli elenchi degli ammessi sono consultabili sul sito del Comune di Salerno”. In totale, le famiglie che hanno beneficiato e beneficeranno dei Buoni spesa sono 2.107. Si legge: “Nel mese di giugno si è ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 3 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Al via ladeidel Comune di Salerno. L’amministrazione comunale comunica che “sono terminate le procedure di valutazione delle domande per l’ammissione al beneficio deidestinati alleche si sono trovate in difficoltà durante il lockdown del 2020 e che gli elenchi degli ammessi sono consultabili sul sito del Comune di Salerno”. In totale, leche hanno beneficiato e beneficeranno deisono 2.107. Si legge: “Nel mese di giugno si è ...

