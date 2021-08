Amazon e il dispenser di sapone smart che ti intrattiene mentre ti lavi le mani (Di martedì 3 agosto 2021) Chissà cosa pensano gli esperti di Mindfulness della nuova trovata di Amazon, il dispenser smart che ci ‘aiuta’ a lavarci le mani. La disciplina che ci aiuta a stare nel momento presente anche quando compiamo le azioni più semplici ci insegna che lavarsi le mani, così come fare una doccia o mangiare un boccone di cibo, può trasformarsi in un esercizio di calma e di meditazione. Ecco, diciamo che Amazon ha un'idea diversa di questo momento di abluzione, già presente nelle nostre vite (forse non abbastanza) e prepotentemente venuto alla ribalta con la Pandemia. Più che considerarlo come un ... Leggi su gqitalia (Di martedì 3 agosto 2021) Chissà cosa pensano gli esperti di Mindfulness della nuova trovata di, ilche ci ‘aiuta’ a lavarci le. La disciplina che ci aiuta a stare nel momento presente anche quando compiamo le azioni più semplici ci insegna che lavarsi le, così come fare una doccia o mangiare un boccone di cibo, può trasformarsi in un esercizio di calma e di meditazione. Ecco, diciamo cheha un'idea diversa di questo momento di abluzione, già presente nelle nostre vite (forse non abbastanza) e prepotentemente venuto alla ribalta con la Pandemia. Più che considerarlo come un ...

