Altre date per il “Sono Io Live” di Wrongonyou, ecco quali (Di martedì 3 agosto 2021) ROMA – Altre date per il “Sono Io Live” di Wrongonyou, artista che all’ultimo Festival di Sanremo, con il brano “Lezioni di Volo”, ha vinto il premio della critica Mia Martini e il Premio RTL 102.5 nella categoria “Nuove proposte”. Prodotto e distribuito da Vivo Concerti, il tour estivo di Wrongonyou è partito il 17 luglio dal Castello di Santa Severa e vedrà il cantante esibirsi il 7 agosto con Vasco Brondi al No Borders Music Festival al Rifugio Gilberti (UD) il 24 agosto in Piazza Roma di Monsampolo del Tronto (AP), il 26 agosto all’Officina Giovani di Prato e il 28 settembre al Lo ... Leggi su lopinionista (Di martedì 3 agosto 2021) ROMA –per il “Io” di, artista che all’ultimo Festival di Sanremo, con il brano “Lezioni di Volo”, ha vinto il premio della critica Mia Martini e il Premio RTL 102.5 nella categoria “Nuove proposte”. Prodotto e distribuito da Vivo Concerti, il tour estivo diè partito il 17 luglio dal Castello di Santa Severa e vedrà il cantante esibirsi il 7 agosto con Vasco Brondi al No Borders Music Festival al Rifugio Gilberti (UD) il 24 agosto in Piazza Roma di Monsampolo del Tronto (AP), il 26 agosto all’Officina Giovani di Prato e il 28 settembre al Lo ...

Ultime Notizie dalla rete : Altre date In Sicilia scuola in presenza: mascherine e docenti vaccinati Pertanto, dati i soddisfacenti risultati raggiunti anche rispetto alle altre regioni del Paese, il ... da parte delle Asp territorialmente competenti, le date e gli orari di apertura al pubblico dei ...

Juventus e Chiellini ancora insieme: rinnovo fino al 2023 ... resterà alla Juventus per altre due stagioni. Il capitano bianconero, il cui contratto era scaduto ... Bastano queste due date per dare la dimensione di una storia fantastica. E come ESEMPIO - Perché ...

Altre date per il Sono Io Live di Wrongonyou Musicalnews.com Playdate va a ruba! Prima ondata di pre-order sold out in meno di 20 minuti La prima ondata di preordini di Playdate è andata esaurita in meno di 20 minuti. Panic - la società dietro il minuscolo dispositivo portatile - prevedeva di offrire 20.000 unità per la spedizione nel ...

Ecco il testo integrale del discorso di Mattarella alla consegna del Ventaglio Pubblichiamo di seguito l'intervento che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha tenuto alla cerimonia della consegna del Ventaglio da parte della stampa parlamentare. Benvenuti nei Giardi ...

