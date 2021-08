Afghanistan | autobomba a Kabul | almeno tre morti

Advertising

Tre persone sono rimaste uccise e altre due ferite nella prima esplosione che ha colpito Kabul, causata da un'con un kamikaze a bordo e diretta contro la casa di un deputato, vicina a quella del ministro della Difesa, il generale Bismillah Mohammadi. Lo riferiscono fonti della sicurezza afghana. '...In precedenza, testimoni oculari avevano riferito all'agenzia "Tolo News" che un'era esplosa vicino alla casa del ministro, dopo di che diverse persone armate sono entrate nell'abitazione. ...Tre persone sono rimaste uccise e altre due ferite nella prima esplosione che ha colpito Kabul, causata da un'autobomba con un kamikaze a bordo e diretta contro la casa di un deputato, vicina a quella ...Non si ferma la violenza in Afghanistan, anche a Kabul. Prima una fortissima esplosione, seguita da uno scontro a fuoco, poi un'altra deflagrazione con un'altra sparatoria hanno segnato un'altra giorn ...