Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 2 agosto 2021)DEL 2 AGOSTOORE 15:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ , UN SERVIZIO DELLANESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, LA CIRCONE VIENE INDICATA NEL COMPLESSO REGOLARE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DELLA. RACCOMANDIAMO PRUDENZA A CHI E’ IN VIAGGIO SULL’A12-TARQUINIA A CAUSA DI UN INCENDIO TRA LO SVINCOLO PER LA A91-FIUMICINO E FREGENE; ATTENZIONE PER LA PRESENZA DI FUMO IN CARREGGIATA. SULLA SALARIA SONO IN CORSO I LAVORI E LE ...