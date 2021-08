Vargas protagonista in Brasile | gol | assist | espulsione Il suo Mineiro vince la settima di fila

(Di lunedì 2 agosto 2021) Inizia oggi una nuova rubrica de Il Napolista (denominata “irão Meravigliao”), dedicata al campionato brasiliano. A differenza di quanto accade nei vari campionati europei, infatti, nelirão ogni anno, ai nastri di partenza, ci sono almeno 6-7 squadre candidate alla vittoria finale e, nell’albo d’oro, non figurano squadre che hanno vinto un numero di titoli decisamente superiore alle altre, anzi vige un livellamento a dir poco invidiabile; basti pensare, ad esempio, che dal 1995 ad oggi il campionato lo hanno vinto ben undici squadre diverse, dato reso possibile anche dall’assenza dei cosiddetti “filotti” di vittorie consecutive (dal 1971 ad ...

