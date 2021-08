Si tuffa in mare per salvare uno sconosciuto che sta affogando: ragazzo di 22 anni muore annegato (Di lunedì 2 agosto 2021) Quando ha visto quell’uomo in difficoltà nelle acque del molo di Blackpool, nel Regno Unito, non ci ha pensato due volte a tuffarsi per salvarlo ma poi, per una drammatica ironia della sorte, è stato lui stesso a morire affogato. Alex Gibson, 22 anni, è infatti deceduto dopo esser riuscito a “strisciare fuori” dal mare tenendo aggrappato a sé lo sconosciuto che è riuscito a trarre in salvo. La tragedia è avvenuta intorno alle 4.20 di venerdì 30 luglio, come riferisce il tabloid britannico Sun: i presenti hanno subito lanciato l’allarme chiamando i soccorsi ma, nonostante l’intervento di un elicottero della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) Quando ha visto quell’uomo in difficoltà nelle acque del molo di Blackpool, nel Regno Unito, non ci ha pensato due volte arsi per salvarlo ma poi, per una drammatica ironia della sorte, è stato lui stesso a morire affogato. Alex Gibson, 22, è infatti deceduto dopo esser riuscito a “strisciare fuori” daltenendo aggrappato a sé loche è riuscito a trarre in salvo. La tragedia è avvenuta intorno alle 4.20 di venerdì 30 luglio, come riferisce il tabloid britco Sun: i presenti hanno subito lanciato l’allarme chiamando i soccorsi ma, nonostante l’intervento di un elicottero della ...

