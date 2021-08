Santa Paolina, 27enne scomparso: ricerche in corso (Di lunedì 2 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSanta Paolina (Av) – I Vigili del Fuoco di Avellino, dalla tarda serata di ieri primo agosto, sono impegnati nella ricerca di un uomo di 30 anni originario di Santa Paolina ma residente a Forino, il quale da ieri non ha dato più notizie di se. Nel posto di comando avanzato operano due unità TAS (topografia applicata al soccorso), oltre al nucleo cinofili, il nucleo SAPR, che con i droni stanno perlustrando la zona, il nucleo sommozzatori il quale sta visionando le vasche dei depuratori e un laghetto che si trova in contrada Marotta, mentre la squadra terrestre sta ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 2 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – I Vigili del Fuoco di Avellino, dalla tarda serata di ieri primo agosto, sono impegnati nella ricerca di un uomo di 30 anni originario dima residente a Forino, il quale da ieri non ha dato più notizie di se. Nel posto di comando avanzato operano due unità TAS (topografia applicata al soc), oltre al nucleo cinofili, il nucleo SAPR, che con i droni stanno perlustrando la zona, il nucleo sommozzatori il quale sta visionando le vasche dei depuratori e un laghetto che si trova in contrada Marotta, mentre la squadra terrestre sta ...

Advertising

anteprima24 : ** Santa Paolina, 27enne scomparso: ricerche in corso ** - famtreeadvice : @GoldStarSis2004 They are pretty well west of all my towns, Santa Paolina, Colle Sannita, Pesco Sannita, Apice, Bas… - MilanoFree : Santa Paolina: viaggio nella cultura del tombolo e del greco di tufo docg #turismo #Milano #Campania - irpiniatimes1 : MILLE ANNI DI STORIA TRA PRESENTE E PASSATO: LA FESTA DI SANTA PAOLINA -

Ultime Notizie dalla rete : Santa Paolina Santa Paolina, scomparso ragazzo di 27 anni: ricerche in corso Scomparso dalla tarda serata di ieri un ragazzo di 27 anni di Santa Paolina. Immediatamente sono state avviate le ricerche da parte dei Vigili del Fuoco di Avellino che, così come ieri, sono anche molto impegnati in Irpinia sul fronte incendi boschivi. Le ...

Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 30 luglio a domenica 1 agosto in Riviera e Côte d'Azur Forte Santa Tecla, Corso Nazario Sauro 7, ingresso libero sino a esaurimento posti (possibile ... L'autore Maurizio Giordano presenta 'Antoon e Paolina, l'amore proibito del pittore Van Dick in Liguria'...

Santa Paolina, 27enne scomparso: ricerche in corso anteprima24.it Santa Paolina, scomparso ragazzo di 27 anni: ricerche in corso Scomparso dalla tarda serata di ieri un ragazzo di 27 anni di Santa Paolina. Immediatamente sono state avviate le ricerche da parte dei Vigili del Fuoco di Avellino che, così ...

Agosto sotto le stelle C’è il cinema d’autore Le proposte del Castello fino al 6 settembre con tante pellicole italiane. Si inizia con Occhi blu con la Golino; vigilia di ferragosto con Boys di Ferrario ...

Scomparso dalla tarda serata di ieri un ragazzo di 27 anni di. Immediatamente sono state avviate le ricerche da parte dei Vigili del Fuoco di Avellino che, così come ieri, sono anche molto impegnati in Irpinia sul fronte incendi boschivi. Le ...ForteTecla, Corso Nazario Sauro 7, ingresso libero sino a esaurimento posti (possibile ... L'autore Maurizio Giordano presenta 'Antoon e, l'amore proibito del pittore Van Dick in Liguria'...Scomparso dalla tarda serata di ieri un ragazzo di 27 anni di Santa Paolina. Immediatamente sono state avviate le ricerche da parte dei Vigili del Fuoco di Avellino che, così ...Le proposte del Castello fino al 6 settembre con tante pellicole italiane. Si inizia con Occhi blu con la Golino; vigilia di ferragosto con Boys di Ferrario ...