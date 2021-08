Rainbow Six Siege aggiunge nuove modalità di gioco con l' evento Containment

(Di lunedì 2 agosto 2021) Attraverso un comunicato stampa, Ubisoft annuncia, un nuovoPvP a tempo per Tom Clancy'sSix. L'inizia domani, 3 agosto, e continuerà per tre settimane fino al 24 agosto. Ispirato al nuovoTom Clancy'sSix Extraction,vi porta in una nuova versione della mappa Consolato, infestata dal Parassita Chimera nella nuovadiNest Destruction.Sixsarà gratuito dal 13 al 15 agosto e i giocatori potranno ...

Advertising

Eurogamer_it : #RainbowSixSiege in arrivo nuove modalità di gioco con l'evento Containment. - vemazzo : RT @Rainbow6IT: ? Siete pregati di stare lontani dall'area del Consolato. La situazione è sotto controllo ? ? - latta_luca : RT @Rainbow6IT: ? Siete pregati di stare lontani dall'area del Consolato. La situazione è sotto controllo ? ? - Rainbow6IT : ? Siete pregati di stare lontani dall'area del Consolato. La situazione è sotto controllo ? ?… - Multiplayerit : R6S e Destiny 2: Ubisoft e Bungie intentano causa milionaria contro i creatori di cheat -

Ultime Notizie dalla rete : Rainbow Six

In particolare, le aziende denuncianti si riferiscono a dei bundle di hack che da vantaggi in - game nei giochi: Siege di Ubisoft e Destiny 2 di Bungie. Nell'accusa figura anche un'...Bungie e Ubisoft hanno recentemente intentato una causa contro i creatori di Ring - 1, un sito web che produce e vende cheat per diversi giochi come Destiny 2 , PUBG eSiege . Entrambe le società accusano i fautori dietro questi programmi di molteplici reati, inclusa la violazione del copyright, e stanno cercando potenzialmente centinaia di migliaia di ...Attraverso un comunicato stampa, Ubisoft annuncia Containment, un nuovo evento PvP a tempo per Tom Clancy's Rainbow Six Siege. L'evento inizia domani, 3 agosto, e continuerà per tre settimane fino al ...Il 3 agosto comincia Containment in Rainbow Six Siege, un evento che offre un assaggio di Extraction con una nuova modalità di gioco e tanti oggetti unici.