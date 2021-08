Per la Notte dei Barbuti: baléni, dialoghi con l’altro da sé (Di lunedì 2 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Martedì 3 agosto, alle ore 21.30, in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, per la XXXVI edizione della rassegna estiva di teatro “Barbuti Festival”, nell’ambito de La Notte dei Barbuti, diretta da Brunella Caputo, va in scena “baléni” di e con Francesca Pica. Ingresso 10 euro. Cosa definisce la realtà? Quanto di quello che si vive è reale o immaginario? Il mondo è frutto del pensiero della mente? Quanto incide la percezione che hanno gli altri di noi? Chi si è senza l’altro? Si può dialogare anche senza gli altri: con sé ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 2 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Martedì 3 agosto, alle ore 21.30, in largo Santa Maria dei, nel centro storico di Salerno, per la XXXVI edizione della rassegna estiva di teatro “Festival”, nell’ambito de Ladei, diretta da Brunella Caputo, va in scena “” di e con Francesca Pica. Ingresso 10 euro. Cosa definisce la realtà? Quanto di quello che si vive è reale o immaginario? Il mondo è frutto del pensiero della mente? Quanto incide la percezione che hanno gli altri di noi? Chi si è senza? Si può dialogare anche senza gli altri: con sé ...

