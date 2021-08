Olimpiadi Tokyo | Sergio Mattarella riceverà i medagliati al Viminale a settembre

(Di lunedì 2 agosto 2021) Sono giorni particolari quelli che stiamo vivendo. Ledisono entrate nella loro seconda settimana e l’Italia ha già pareggiato il computo di medaglie conquistate nell’edizione di Rio 2016 come numero totale. Ovviamente, gli ultimi ori conquistati da Gianmarco Tamberi e da Marcell Jacobs nell’atletica leggera hanno scosso tutti, per l’eccezionalità che hanno rappresentato. In particolare, il trionfo di Jacobs nei 100 metri, specialità regina dei Giochi e nella quale un italiano mai aveva raggiunto una Finale, ha dei connotati epici. “Grande apprezzamento e soddisfazione. Questi successi nell’atletica conferiranno significato ancora maggiore ...

Il giorno dopo lo storico oro olimpico nei 100 metri, Marcell Jacobs continua a sognare ad occhi aperti. 'Ora che ho la medaglia al collo, realizzo quello che è successo'. Ma non è finita qui, perché ...La vittoria di Marcell Jacobs non ha fatto in tempo a compiere il percorso inverso rispetto a lui, raggiungendo gli Stati Uniti, che ha sollevato immediate polemiche. La più rumorosa, quella avanzata ...Sono giorni particolari quelli che stiamo vivendo. Le Olimpiadi di Tokyo sono entrate nella loro seconda settimana e l'Italia ha già pareggiato il computo di medaglie conquistate nell'edizione di Rio ...Adesso inizia il gioco. Nella pallanuoto maschile come nel volley femminile l’avversario è lo stesso. Serbia per capitan Pietro Figlioli e soci, così come per Paola Egonu ...