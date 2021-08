Nonni no vax, nipote vaccinato non esce per paura di contagiarli: «La mia vita è limitata» (Di lunedì 2 agosto 2021) Per alcuni il vaccino non basta per riprendere a vivere la normalità. È il caso di Alessandro, ragazzo romano di 25 anni che vive a casa con due Nonni no vax. Lui si è... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 2 agosto 2021) Per alcuni il vaccino non basta per riprendere a vivere la normalità. È il caso di Alessandro, ragazzo romano di 25 anni che vive a casa con dueno vax. Lui si è...

