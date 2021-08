Meghan Markle, la Regina sostituisce Harry nella famiglia (Di lunedì 2 agosto 2021) Dopo la Megxit, i contrasti con Meghan Markle e le liti con William, la Regina sostituisce Harry nella famiglia reale, togliendo al nipote un ruolo chiave per darlo, secondo alcune indiscrezioni, alla principessa Anna. A svelarlo è Hello secondo cui da circa un mese The Queen starebbe progettando di “promuovere” la secondogenita rendendola Capitano Generale dei Royal Marines. Fonti di Palazzo rivelano che Anna sarebbe “entusiasta” all’idea di ricoprire un ruolo che per molti anni è stato del duca di Edimburgo, scomparso qualche mese fa. Quando gli impegni del marito della ... Leggi su dilei (Di lunedì 2 agosto 2021) Dopo la Megxit, i contrasti cone le liti con William, lareale, togliendo al nipote un ruolo chiave per darlo, secondo alcune indiscrezioni, alla principessa Anna. A svelarlo è Hello secondo cui da circa un mese The Queen starebbe progettando di “promuovere” la secondogenita rendendola Capitano Generale dei Royal Marines. Fonti di Palazzo rivelano che Anna sarebbe “entusiasta” all’idea di ricoprire un ruolo che per molti anni è stato del duca di Edimburgo, scomparso qualche mese fa. Quando gli impegni del marito della ...

