LIVE – Messico-Brasile, semifinale calcio maschile Tokyo 2020 (DIRETTA) (Di martedì 3 agosto 2021) La DIRETTA testuale di Messico-Brasile, match valevole per la prima semifinale del torneo di calcio maschile ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Il primo match ad andare in scena all’Ibaraki Kashima Stadium vedrà contrapposte due formazioni molto forti, si preannuncia, dunque, un confronto altamente spettacolare considerando soprattutto l’ottimo cammino dei messicani. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 10:00 italiane (17 a Tokyo) di martedì 3 luglio. Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale attraverso ... Leggi su sportface (Di martedì 3 agosto 2021) Latestuale di, match valevole per la primadel torneo diai Giochi Olimpici di. Il primo match ad andare in scena all’Ibaraki Kashima Stadium vedrà contrapposte due formazioni molto forti, si preannuncia, dunque, un confronto altamente spettacolare considerando soprattutto l’ottimo cammino dei messicani. Ild’inizio è fissato alle ore 10:00 italiane (17 a) di martedì 3 luglio. Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale attraverso ...

