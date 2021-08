LIVE Ginnastica artistica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Vanessa Ferrari argento! Video esercizio: “Spero di avere emozionato” (Di lunedì 2 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Vanessa Ferrari CONQUISTA LA MEDAGLIA: ARGENTO MEMORABILE, MALEDIZIONE SFATATA Video Vanessa Ferrari CORPO LIBERO: ARGENTO ALLE Olimpiadi, RIVIVIAMO L’esercizio IL PALMARES DI Vanessa Ferrari: ORI MONDIALI ED EUROPEI, ADESSO LA MEDAGLIA OLIMPICA Grazie a tutti per averci seguito in questa avvincente mattinata. Rimanete con noi per cronaca, pagelle, Video, approfondimenti e tanto altro ancora. Appuntamento a domani (ore 10.00) per le ultime Finali di Specialità, ci sarà ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACONQUISTA LA MEDAGLIA: ARGENTO MEMORABILE, MALEDIZIONE SFATATACORPO LIBERO: ARGENTO ALLE, RIVIVIAMO L’IL PALMARES DI: ORI MONDIALI ED EUROPEI, ADESSO LA MEDAGLIA OLIMPICA Grazie a tutti per averci seguito in questa avvincente mattinata. Rimanete con noi per cronaca, pagelle,, approfondimenti e tanto altro ancora. Appuntamento a domani (ore 10.00) per le ultime Finali di Specialità, ci sarà ...

Advertising

infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: VANESSA FERRARI ARGENTO! Magia epocale, sei immortale - stattiattento : @DAZN_IT Riuscite a fare in modo che l'anteprima live corrisponda a quello che realmente sta trasmettendo il canale… - see_lallero : @Ri_Ghetto La media del live del pomeriggio è di 4.939.000 ed il 34.71 compresa la la ginnastica artistica. - Fazzettino : @MarcoFacchetti @GianScudieri Il tuffo è 'un' gesto, con un punteggio predeterminato. Un esercizio di ginnastica è… - Beatricehorse_ : ERO IN UN LIVE DO GINNASTICA ARTISTICA,DA PARTE DI DUE INGLESI QUANTI COMPLIMENTI HA RICEVUTO VALENTINA MAMMA MIA.… -