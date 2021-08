Le visioni di Tommy

Leggi su ilmanifesto

(Di lunedì 2 agosto 2021) Si riaprono le porte della percezione. Senza scomodare Aldous Huxley e i Doors, più semplicemente, locali, teatri, concerti, provano a rimettere la testa fuori dall’incubo appena vissuto (speriamo che la declinazione al passato sia permanente). Annunciata, tra le tante, la ripresa del musical, in scena a Broadway, di, tratto dall’opera degli Who, ormai declinata, tra musica, teatro, letteratura in ogni versione artistica possibile (manca ancora, a quanto ci risulta, la scultura). Diventata nel tempo un classico della cultura britannica … Continua L'articolo proviene da il manifesto.