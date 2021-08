Lavoratori in nero in 4 stabilimenti tra Fregene e Fiumicino: maxi multa per i gestori (Di lunedì 2 agosto 2021) Lavoro in nero, controlli nel fine settimana a Fiumicino. Sono stati ulteriormente intensificati i servizi di prevenzione e repressione dei reati in genere e specificatamente per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro e il contrasto del “lavoro nero” da parte dei Carabinieri di Ostia, che si sono avvalsi anche della collaborazione dei militari specializzati del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità. Lavoratori in nero in 4 stabilimenti tra Fregene e Fiumicino Nell’ambito dell’attuazione di un articolato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 2 agosto 2021) Lavoro in, controlli nel fine settimana a. Sono stati ulteriormente intensificati i servizi di prevenzione e repressione dei reati in genere e specificatamente per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro e il contrasto del “lavoro” da parte dei Carabinieri di Ostia, che si sono avvalsi anche della collaborazione dei militari specializzati del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità.inin 4traNell’ambito dell’attuazione di un articolato ...

Advertising

CorriereCitta : Lavoratori in nero in 4 stabilimenti tra Fregene e Fiumicino: maxi multa per i gestori - alex13609111 : RT @Cortez1958: @valentina_mulas @leob1one @matteorenzi Truffe all'inps per 2,7 miliardi € di cassa integrazione Covid rubate dalle aziende… - Harlan119 : RT @kittesencul: Non vogliono cancellare il #RedditoDiCittadinanza perché qualcuno lavora in nero. Vogliono cancellarlo perché quel misero… - primaditre : RT @kittesencul: Non vogliono cancellare il #RedditoDiCittadinanza perché qualcuno lavora in nero. Vogliono cancellarlo perché quel misero… - SiciliaTV : Sanzioni amministrative per oltre 37 mila euro e temporanea chiusura dell’attività commerciale per... #controlli… -