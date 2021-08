La Nave sul Monte: alle Giornate degli Autori (Di lunedì 2 agosto 2021) Sarà in anteprima alle Giornate degli Autori della 78/ma Mostra del Cinema di Venezia, il nuovo piccolo film di Elisabetta Sgarbi sulle note del brano ‘La Nave sul Monte’ degli Extraliscio, il gruppo che ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo con ‘Bianca Luce Nera’. ‘La Nave sul Monte’ è tratta dall’album ‘È bello perdersi’. “La Nave sul Monte” è un videoclip? Il filmino “La Nave sul Monte”, di Elisabetta Sgarbi non è solo un videoclip, viene infatti ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 2 agosto 2021) Sarà in anteprimadella 78/ma Mostra del Cinema di Venezia, il nuovo piccolo film di Elisabetta Sgarbi sulle note del brano ‘LasulExtraliscio, il gruppo che ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo con ‘Bianca Luce Nera’. ‘Lasul’ è tratta dall’album ‘È bello perdersi’. “Lasul” è un videoclip? Il filmino “Lasul”, di Elisabetta Sgarbi non è solo un videoclip, viene infatti ...

GIORNATE DEGLI AUTORI 18 - In anteprima il piccolo film di Elisabetta Sgarbi sulle note degli Extraliscio Arriva in anteprima a settembre a Venezia il nuovo piccolo film di ELISABETTA SGARBI sulle note del brano " La Nave sul Monte " degli Extraliscio (Mirco Mariani, Moreno il Biondo e Mauro Ferrara), canzone estratta dal loro album "È bello perdersi" (Betty Wrong Edizioni Musicali / Sony Music)! Il filmino " La ...

Venezia, anteprima filmino della Sgarbi da brano Extraliscio Agenzia ANSA La Nave sul Monte: alle Giornate degli Autori La Nave sul Monte: alle Giornate degli Autori a Venezia 78. E' la seconda volta che la Sgarbi arriva alla Mostra del Cinema di Venezia con gli ...

