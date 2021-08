“La Casa di Carta”, parte 5: svelato il trailer ufficiale (Di lunedì 2 agosto 2021) Il 3 settembre la nuova e ultima stagione Il 3 settembre, data d’uscita della quinta e ultima parte dell’acclamata serie spagnola “La Casa di Papel” sapremo cosa ne sarà della banda e del Professore. Nelle ultime ore è stato così rilasciato l’atteso trailer della serie in cui Tokyo, tra i personaggi più amati esclama “100 ore che sembrano 100 anni”. Il Professore rivela che il suo nascondiglio è stato scoperto, mentre il colonnello Tamayo prepara l’irruzione dell’esercito all’interno della Banca di Spagna. È uno dei momenti più incerti di sempre. La banda è alle strette e sembra che questa sia davvero la fine. Riusciranno a raccogliere le ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 2 agosto 2021) Il 3 settembre la nuova e ultima stagione Il 3 settembre, data d’uscita della quinta e ultimadell’acclamata serie spagnola “Ladi Papel” sapremo cosa ne sarà della banda e del Professore. Nelle ultime ore è stato così rilasciato l’attesodella serie in cui Tokyo, tra i personaggi più amati esclama “100 ore che sembrano 100 anni”. Il Professore rivela che il suo nascondiglio è stato scoperto, mentre il colonnello Tamayo prepara l’irruzione dell’esercito all’interno della Banca di Spagna. È uno dei momenti più incerti di sempre. La banda è alle strette e sembra che questa sia davvero la fine. Riusciranno a raccogliere le ...

