Inghilterra, Mings: «Prima della Croazia sono crollato mentalmente» (Di lunedì 2 agosto 2021) Tyrone Mings, difensore dei villains e dell’Inghilterra, ha raccontato il suo Europeo ai microfoni di The Sun Tyrone Mings, difensore inglese, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di The Sun, svelando le sue debolezze in seguito all’ultimo Europeo: «Ho avuto un momento difficile Prima della partita d’esordio contro la Croazia. Penso di saper resistere alle influenze esterne, ma la mia salute mentale è crollata. Non ho vergogna ad ammetterlo perché c’erano così tante incognite sul fatto che giocassi o meno. Probabilmente ero l’unico nome nell’undici iniziale che portava la gente ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 agosto 2021) Tyrone, difensore dei villains e dell’, ha raccontato il suo Europeo ai microfoni di The Sun Tyrone, difensore inglese, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di The Sun, svelando le sue debolezze in seguito all’ultimo Europeo: «Ho avuto un momento difficilepartita d’esordio contro la. Penso di saper resistere alle influenze esterne, ma la mia salute mentale è crollata. Non ho vergogna ad ammetterlo perché c’erano così tante incognite sul fatto che giocassi o meno. Probabilmente ero l’unico nome nell’undici iniziale che portava la gente ...

Advertising

ILOVEPACALCIO : La rivelazione di #Mings: «In #Inghilterra nessuno aveva fiducia in me, sono finito in terapia» - Ilovepalermocalc… - Lodamarco1 : RT @GoalItalia: 'Avrei dovuto superarlo' ?? Tyrone Mings si racconta ?? - GoalItalia : 'Avrei dovuto superarlo' ?? Tyrone Mings si racconta ?? -