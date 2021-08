Gevi Napoli Basket | colpo di valore internazionale | arriva Jason Rich

Advertising

Questo il comunicato ufficiale della società partenopea: 'LaBasket comunica di aver ingaggiato la guardia statunitense Jason Rich. Nato il 5 maggio 1986 a Pensacola, Rich è un esterno di .... Adesso è ufficiale. Come anticipato nella giornata di ieri, Jason Rich torna in Italia e lo fa con la maglia dellaBasket . Il talento statunitense riabbraccia coach Stefano Sacripanti , che, ai tempi della Scandone , ne ha esaltato le doti al punto di garantirgli la possibilità di conquistare il ...Nato il 5 Maggio 1986 a Pensacola, Rich è un esterno di 191 Centimetri. Cresciuto alla Florida State University, Rich può vantare una straordinaria carriera Europea, con grande esperienza maturata in ...La società neo-promossa riporta in Serie A niente meno che l'Mvp della stagione 2017-18 nell'allora Scandone allenata da Sacripanti ...