Discarica di Roncigliano | forse già oggi i primi camion con i rifiuti da Roma | sit-in davanti ai cancelli della discarica | presente il Sindaco

(Di lunedì 2 agosto 2021) E’ in corso in questi minuti un nuovo presidioaidiche già da, dopo il via libera arrivato nelle ore scorse, potrebbe iniziare a ricevere idi. Sul posto, tra gli altri, ci sono ildi Albano Massimiliano Borelli e il ViceLuca Andreassi. Seguiranno aggiornamenti su Il CorriereCittà.

CorriereCitta : Discarica di Roncigliano, forse già oggi i primi camion con i rifiuti da Roma: sit-in davanti ai cancelli della dis… - bettape : @nzingaretti A #roncigliano il tuo sindaco è schierato con i cittadini Aspettiamo anche te. Perché avete deciso qu… - bettape : @virginiaraggi Il primo camion che entrerà nella discarica sarà quello che segnerà la definitiva disistima per te… - bettape : @campanavalerio @virginiaraggi Ti sei sostituita alla regione per risolvere problemi creati da @nzingaretti Ma lo… - bettape : @virginiaraggi @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT @luigidimaio @ramio49 @GrilliniArdea @massiborelli #roncigliano discar… -

... "di attivare le procedure operative" per la messa in esercizio del sito in località(sbloccate con l'ottenimento di una fideiussione) sarà operativa da oggi . E indica lacome ...... nel giorno in cui lo stabilimento in zonaaprirà le porte ai camion carichi di scarti ...l'ordinanza della Regione Lazio che consente alla città di smaltire i suoi rifiuti nella...ALBANO LAZIALE (attualità) - Prosegue la mobilitazione contro i rifiuti di Roma ilmamilio.it - nota stampa Dal Partito Comunista (PC) dei Castelli Romani riceviamo e pubblichiamo. 'La discarica di Alb ...Albano, centinaia di cittadini, associazioni e comitati della zona e di vari comuni dei Castelli Romani, pronti da stanotte a bloccare i camion dei rifiuti di Roma, davanti alla discarica di via ...