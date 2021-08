Covid in Cina, nuova ondata e milioni di persone in lockdown (Di lunedì 2 agosto 2021) Focolaio di variante Delta a Nanchino ha prodotto più di 300 casi in dieci giorni. Il virus è stato trovato in almeno 27 città e 18 province. Dopo quasi sei mesi di assenza è tornato anche a Pechino - ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 2 agosto 2021) Focolaio di variante Delta a Nanchino ha prodotto più di 300 casi in dieci giorni. Il virus è stato trovato in almeno 27 città e 18 province. Dopo quasi sei mesi di assenza è tornato anche a Pechino - ...

