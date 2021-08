Conference League 2021 2022 | andata terzo turno preliminare | programma | date | orari

(Di lunedì 2 agosto 2021) Giorni importanti per la, con la Roma spettatrice interessata in vista dell’del 19 agosto al playoff della neonata competizione. Una tra Molde e Trabzonspor sarà la prossima avversaria dei giallorossi. Occhi puntati anche sul Copenaghen che sfiderà la Lokomotiv Plovdiv mentre l’Anderlecht sfiderà gli albanesi del Lac. Ostacolo Luzern per il Feyenoord. Martedì 3 agosto Ore 20:45, Bohemians-PAOK Ore 20:45, Linfield-Fola Giovedì 5 agosto Ore 18:00, Tobol-Zilina Ore 18:00, Lokomotiv Plovdiv-Copenaghen Ore 18:00, Sochi-Partizan Ore 18:00, KuPs-Astana Ore 18:25, Elfsborg-Velez Ore 19:00, Vitesse-Dundalk Ore 19:00, ...

... Amazon Prime per la Champions mentre Sky Sport oltre alla Champions e a tre partite di Serie A ogni turno, avrà l'esclusiva della Serie B e dell'Europa, nonché della neonata...A Nyon sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per i playoff di: alla Roma è capitata la vincente di Trabzonspor (di Bruno Peres, Gervinho e Hamsik) - Molde . Si gioca il 19 ...Giorni importanti per la Conference League, con la Roma spettatrice interessata in vista dell’andata del 19 agosto al playoff della neonata competizione. Una tra Molde e Trabzonspor sarà la prossima ...Sport - Possibile avversaria della Roma di José Mourinho nei playoff di Conference League dopo il sorteggio di oggi: scopriamo Trabzonspor e Molde, la Roma andrà in Turchia oppure in .... Non un ...