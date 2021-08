Calciomercato | Luperto e Tutino verso l’addio | fissata la cifra per l’attaccante

Advertising

calciomercato_m : MERCATO - Schira: 'Continuano i contatti tra Empoli e Napoli per Luperto' - cn1926it : Continuano i contatti tra #Napoli ed #Empoli per #Luperto: le ultime - sscalcionapoli1 : Da Milano – Luperto, continuano i contatti tra Empoli e Napoli - tuttonapoli : Da Milano - Luperto, continuano i contatti tra Empoli e Napoli - 1926_cri : RT @NicoSchira: Continuano i contatti tra #Empoli e #Napoli per il prestito del difensore Sebastiano #Luperto. #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Luperto

Calciomercato.com

Commenta per primo L'Empoli guarda in casa Napoli per rinforzare la propria linea difensiva: vicino l'accordo perNAPOLI ACQUISTI: Ounas (a, Crotone f.p.), Tutino (c, Salernitana f.p.), Malcuit (d, Fiorentina f.p.),(d, Crotone f.p.), Ciciretti (a, Chievo f.p.), F. Costa (d, Entella f.p.), Gaetano (c, ...Il Napoli è vicino a completare due cessioni Tuttosport, nella sua edizione odierna parla del mercato in uscita in casa Napoli. Con tutta probabilità i ...Proseguono i colloqui tra il sodalizio partenopeo di Aurelio De Laurentiis e la società di Fabrizio Corsi per il difensore Sebastiano Luperto.