Cagliari in ritiro ad Aritzo ma Godin resta in sede (Di lunedì 2 agosto 2021) Secondo ritiro fuori sede per il Cagliari in vista del via a Coppa Italia e campionato. La squadra rossoblù si è ritrovata questa mattina ad Asseminello e poi è partita ad Aritzo, località montana in ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 2 agosto 2021) Secondofuoriper ilin vista del via a Coppa Italia e campionato. La squadra rossoblù si è ritrovata questa mattina ad Asseminello e poi è partita ad, località montana in ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Cagliari in ritiro ad Aritzo ma Godin resta in sede: (ANSA) - CAGLIARI, 02 AGO - Secondo ritiro fu… - glooit : Cagliari in ritiro ad Aritzo ma Godin resta in sede leggi su Gloo - sportli26181512 : Cagliari in ritiro ad Aritzo ma Godin resta in sede: Sono 25 i convocati, ancora in permesso Nandez che andrà all'I… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Cagliari in ritiro ad Aritzo ma Godin resta in sede 25 convocati, ancora in permesso Nandez che andrà all'Inter - susydigennaro : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Ritiro ad Aritzo ma Godin resta in sede -