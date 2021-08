Bagnoli Irpino e Flumeri, due roghi nella notte: distrutti furgoni e auto (Di lunedì 2 agosto 2021) Cronaca di Avellino: i Carabinieri indagano sulla pista dolosa dopo i roghi di stanotte a Bagnoli Irpino e Flumeri. Paura stanotte a Bagnoli Irpino e Flumeri per via di due roghi. Come riporta “Il Mattino”, entrambi gli incendi sono con molta probabilità di origine dolosa. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia Leggi su 2anews (Di lunedì 2 agosto 2021) Cronaca di Avellino: i Carabinieri indagano sulla pista dolosa dopo idi sta. Paura staper via di due. Come riporta “Il Mattino”, entrambi gli incendi sono con molta probabilità di origine dolosa. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia

