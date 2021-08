All’Arco di Traiano il primo matrimonio civile all’esterno del Comune

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 2 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodi ritocelebratodella Casa comunale. Per essere la prima volta per una cerimonia così importante è stata scelta una location di eccezione: l’Arco di, lo splendido monumento di epoca imperiale romana.Katiuscia e Gianluca hanno detto di sì dinanzi all assessore Carmen Coppola che ha così impresso il proprio nome quale Ufficiale di statoall’evento che segna una svolta nel Cerimoniale cittadino. Ad allietare la cerimonia il violinista Eugenio Delli Veneri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.