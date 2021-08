Afghanistan, non si arresta l'offensiva dei talebani (Di lunedì 2 agosto 2021) Da settimane ormai le forze governative stanno combattendo le milizie anti - talebane per cercare di arginare l'avanzata dei combattenti islamici Leggi su tg.la7 (Di lunedì 2 agosto 2021) Da settimane ormai le forze governative stanno combattendo le milizie anti - talebane per cercare di arginare l'avanzata dei combattenti islamici

Advertising

Corriere : Perché non dobbiamo abbassare l’attenzione sull’Afghanistan - DonatoMegna : Afghanistan, l' ennesimo fallimento delle finte missioni di pace. Non abbiamo capito che la democrazia non si espor… - Andreboldrins96 : @OrcoOrso @perchetendenza Esatto. È un po' come dire che in America non ha senso dire di regolamentare le armi, per… - RobertoScala : @ZiaLulli1 Difficile, al momento l'Afghanistan non è ancora utile per la concione politica. - giacDomenico : Jacobs e Tamberi esaltati dai media stranieri: 'L'Italia ha fatto davvero centro' -