Udine Pizzimenti | da Fvg primo Piano mobilità ciclabile in Italia

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 1 agosto 2021) “La Regione Friuli Venezia Giulia assegna la giusta importanza all’utilizzo della bicicletta, considerata non soltanto per scopi turistici o sportivi, ma anche come strumento destinato a contribuire alla risoluzione dei problemi degli spostamenti, per esempio tra la casa e il lavoro e la casa e la scuola. Si è dotata per questo delregionale dellaciclistica, che mira a definire i percorsi ciclabili e a prevedere la realizzazione delle infrastrutture necessarie per attuare sull’intero territorio una rete il più possibile capillare di raccordo con le principali realtà esistenti, con le località più significative come ...