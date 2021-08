Tokyo 2020, nuoto: Italia bronzo nella 4×100 mista maschile, Paltrinieri quarto (Di domenica 1 agosto 2021) Gregorio Paltrinieri ci prova ma è quarto in 14:45.01 nei 1500 metri di nuoto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. SuperGreg parte forte, provando ad imporre il ritmo come fatto negli 800, ma questa volta gli avversari non si fanno sorprendere e nella seconda metà di gara la lotta per il podio rimane a tre. La medaglia d’oro va allo statunitense Bobby Fink, che centra la doppietta 800-1500 grazie ad una grande ultima vasca (14:39.65). Argento per l’ucraino Mykhailo Romanchuk (14:40.66), mentre il tedesco Florian Wellbrock è di bronzo (14:40.91) dopo una bella accelerazione nel ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) Gregorioci prova ma èin 14:45.01 nei 1500 metri dialle Olimpiadi di. SuperGreg parte forte, provando ad imporre il ritmo come fatto negli 800, ma questa volta gli avversari non si fanno sorprendere eseconda metà di gara la lotta per il podio rimane a tre. La medaglia d’oro va allo statunitense Bobby Fink, che centra la doppietta 800-1500 grazie ad una grande ultima vasca (14:39.65). Argento per l’ucraino Mykhailo Romanchuk (14:40.66), mentre il tedesco Florian Wellbrock è di(14:40.91) dopo una bella accelerazione nel ...

Advertising

HuffPostItalia : Tokyo 2020, l'australiana Jessica Fox ripara la canoa con un preservativo e poi vince l'oro - Eurosport_IT : DAISY È IN FINALE, ED È RECORD ITALIANO!!! ???????? Il suo lancio: 63,66 m! Appuntamento al 2 agosto per la finale! ????… - Eurosport_IT : Con le 4 di oggi siamo a 24 medaglie in 8 giorni: settimi per medaglie complessive e primi per bronzi assieme all'A… - BellomoAlexis : Alcuni nomi di cavalli impegnati nell’equitazione a Tokyo 2020. - Cannavaro (ARG) - Cosa Nostra (ISR) (?)… - _lasilviaaa : L’Italia è una repubblica fondata sull’italnuoto di Tokyo 2020. -