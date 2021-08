Repliche Il Paradiso delle Signore | trame dal 2 al 6 agosto | Cosimo e Gabriella vengono allo scoperto

(Di domenica 1 agosto 2021) Continuano puntuali su Rai 1 lede Il. Ledal 2 al 6 luglio raccontano che Marta sarà destinataria di una vantaggiosa proposta di lavoro da New York, ma sceglierà di declinarla. Tuttavia, Vittorio le farà trovare un biglietto per l'America e lei deciderà di partire lasciando al suo amato un album fotografico con i loro ricordi. I due giungeranno insieme in America, dove trascorreranno momenti molto felici e la giovane finalmente sarà di nuovo spensierata e serena. Dal canto suo, Silvia non riuscirà ad accettare la separazione da Luciano e chiederà all'uomo di ...

Advertising

zazoomblog : Repliche Il Paradiso delle Signore trame dal 26 al 30 luglio: Riccardo torna da Nicoletta - #Repliche #Paradiso… -

Ultime Notizie dalla rete : Repliche Paradiso

Tvpertutti

Tv8: Italia's Got Talent : ledel talent show condotto da Lodovica Comello hanno divertito ... Ildelle signore : 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share Estate in diretta: 0.000.Rai 1: Doc - Nelle tue mani , ledella fiction cult con Luca Argentero hanno coinvolto una ... Ildelle signore : 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share Estate in diretta: 0.000.Tutte le anticipazioni, novità e aggiornamenti de Il Paradiso Delle Signore. Tutta la trama delle puntate da Lunedì 2 a Venerdì 6 ...Oltre duemila spettatori per Simone Cristicchi e il suo canto per il "Paradiso", in omaggio a Dante. Un successo da standing ovation ad ogni replica per l’artista che con umiltà e autentica raffinatez ...