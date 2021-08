Recuperati con l’elicottero 14 boyscout di Padova nelle Alpi Carniche Occidentali

Leggi su udine20

(Di domenica 1 agosto 2021) Sono stati tutti tratti in salvo i quattordici escursionisti bloccati in quota sullegrazie ai soccorritori della stazione di Forni di Sopra del Soccorsono. Si trattava di una comitiva di boy scout di. Nonostante le previsioni meteo avverse la comitiva di giovani era partita questa mattina alle 9 da Casera Mediana (Sauris) per raggiungere il bivacco Francescutto a Forni di Sopra perdendo poi la traccia e imbattendosi in un forte temporale sopra casera Chiansaveit, a quota 2100 metri. Pioggia e vento forte hanno fatto precipitare le temperature mettendo a dura ...