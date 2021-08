"Per la poltrona voterebbero anche Topolino". Salvini umilia i grillini e bombarda: l'assegno ai fannulloni da cancellare (Di domenica 1 agosto 2021) Un Matteo Salvini a tutto campo, quello che parla con Bruno Vespa alla sua festa, la festa della Lega di Milano Marittima. Dopo l'intervento di Silvio Berlusconi, ecco le parole del numero uno del Carroccio, che si spende sulla giustizia, contro il M5s e sul centrodestra. Salvini è tornato a parlare dell'ultimo CdM, quello del sofferto via libera alla riforma Cartabia, dove i grillini "hanno minacciato cinque volte di far cadere il governo". Poi, la clamorosa stoccata: "Che poi se uscissero dal governo non penso che per l'Italia sarebbe un dramma. Ma tranquilli che non lo fanno per la poltrona: ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) Un Matteoa tutto campo, quello che parla con Bruno Vespa alla sua festa, la festa della Lega di Milano Marittima. Dopo l'intervento di Silvio Berlusconi, ecco le parole del numero uno del Carroccio, che si spende sulla giustizia, contro il M5s e sul centrodestra.è tornato a parlare dell'ultimo CdM, quello del sofferto via libera alla riforma Cartabia, dove i"hanno minacciato cinque volte di far cadere il governo". Poi, la clamorosa stoccata: "Che poi se uscissero dal governo non penso che per l'Italia sarebbe un dramma. Ma tranquilli che non lo fanno per la: ...

