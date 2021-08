Olimpiadi: atletica, Jacobs in finale 100 metri in 9.84 (Di domenica 1 agosto 2021) Tokyo, 1 ago. (Adnkronos) – Super Marcel Jacobs. L’azzurro nella terza semifinale dei 100 metri ai Giochi di Tokyo chiude in terza posizione correndo in 9.84, nuovo record italiano ed europeo. Jacobs si qualifica per la finale dei 100 metri di questa sera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 1 agosto 2021) Tokyo, 1 ago. (Adnkronos) – Super Marcel. L’azzurro nella terza semidei 100ai Giochi di Tokyo chiude in terza posizione correndo in 9.84, nuovo record italiano ed europeo.si qualifica per ladei 100di questa sera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

