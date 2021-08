Numeri in chiaro, Sebastiani: «Sarà un agosto di picchi. Sicilia e Sardegna già dai prossimi giorni. I vaccini? Mancano le dosi» – Il video (Di domenica 1 agosto 2021) Con l’entrata nel mese di agosto, il giro di boa della quarta ondata è ufficialmente cominciato. La previsione per i giorni che verranno è quella di numerosi picchi di incidenza in diverse Regioni d’Italia. L’analisi del matematico del Cnr, Giovanni Sebastiani, prende in considerazione i dati del bollettino giornaliero e spiega il futuro prossimo dell’andamento epidemiologico. «Per picco intendiamo il raggiungimento di un tetto massimo, in questo caso relativo ai contagi da Covid, dopo il quale seguirà una discesa. A livello regionale il Lazio ha già superato il proprio picco, mentre a brevissimo Sarà la ... Leggi su open.online (Di domenica 1 agosto 2021) Con l’entrata nel mese di, il giro di boa della quarta ondata è ufficialmente cominciato. La previsione per iche verranno è quella di numerosidi incidenza in diverse Regioni d’Italia. L’analisi del matematico del Cnr, Giovanni, prende in considerazione i dati del bollettino giornaliero e spiega il futuro prossimo dell’andamento epidemiologico. «Per picco intendiamo il raggiungimento di un tetto massimo, in questo caso relativo ai contagi da Covid, dopo il quale seguirà una discesa. A livello regionale il Lazio ha già superato il proprio picco, mentre a brevissimola ...

