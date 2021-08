Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Atalanta, se #Romero parte spunta l’idea #LuizFelipe - LALAZIOMIA : Luiz Felipe e l'Atalanta: ecco la situazione - Aquila6811 : RT @LazionewsEu: Calciomercato, idea #Demiral se parte #Luizfelipe - LazionewsEu : Calciomercato, idea #Demiral se parte #Luizfelipe - Profilo3Marco : RT @ilmessaggeroit: Lazio, 'bloccato' #luiz felipe: non decolla la trattativa con Atalanta -

Ultime Notizie dalla rete : Luiz Felipe

Dopo 104 presenze (2 le reti) e quattro stagioni in biancoceleste, perRamos potrebbe essere giunta l'ora dei saluti. Su di lui c'è infatti un forte interesse dell'Atalanta. La volontà del calciatore è chiara. Il difensore centrale brasiliano solo qualche ...Se in attacco si continua a parlare del possibile addio di Correa , in difesa tutto dipende dal futuro dicome riporta il Corriere dello Sport. Atalanta suL'unica squadra ad ...Team Italia srl tratterà i tuoi Dati Personali nel rispetto del Regolamento UE n. Il conferimento di Dati Personali non contrassegnati da un asterisco o altrimenti contrassegnati come obbligatori è me ...Nelle ultime ore è arrivata un'offerta per Luiz Felipe da parte dell'Atalanta. Come si apprende da 'Il Corriere dello Sport', la società bergamasca avrebbe avanzato una proposta per il difensore brasi ...