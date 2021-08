LIVE Motocross, GP Belgio MXGP in DIRETTA: Pauls guida il gruppo davanti a Gajer. Cairoli insegue (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.19 Pauls resiste agli attacchi di Gajer che non sembra in grado di beffare il rivale in questo momento. Resta settimo Cairoli. 16.17 Attenzione!!! Febvre perde posizioni! Pauls è il nuovo leader davanti a Gajer che è all’attacco del lettone. 16.16 Situazione invariata al comando. Attenzione a Cairoli che non riesce a rimontare e si colloca al settimo posto. Lontanissimo Herlings che scivola in 19° piazza dopo una pessima partenza. 16.14 Febvre resta leader su Pauls e ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.19resiste agli attacchi diche non sembra in grado di beffare il rivale in questo momento. Resta settimo. 16.17 Attenzione!!! Febvre perde posizioni!è il nuovo leaderche è all’attacco del lettone. 16.16 Situazione invariata al comando. Attenzione ache non riesce a rimontare e si colloca al settimo posto. Lontanissimo Herlings che scivola in 19° piazza dopo una pessima partenza. 16.14 Febvre resta leader sue ...

zazoomblog : LIVE Motocross GP Belgio MXGP in DIRETTA: Gajser per lo strappo Tony Cairoli per accorciare in classifica. A breve… - zazoomblog : LIVE Motocross GP Belgio MXGP in DIRETTA: Gajser per lo strappo Tony Cairoli per accorciare in classifica. A breve… - zazoomblog : LIVE Motocross GP Belgio MXGP in DIRETTA: Tony Cairoli vuole recuperare punti a Gajser - #Motocross #Belgio… - infoitsport : LIVE Motocross MXGP, GP Repubblica Ceca in DIRETTA: inizia gara-2. Cairoli cerca il riscatto - infoitsport : LIVE Motocross MXGP, GP Repubblica Ceca in DIRETTA: Cairoli trionfa e accorcia prepotentemente su Gajser -