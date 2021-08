Kaio Jorge, è fatta con la Juve: l’attaccante in volo verso Torino – FOTO (Di domenica 1 agosto 2021) Kaio Jorge è in partenza, direzione Torino: definito l’arrivo dell’attaccante brasiliano alla Juventus – FOTO Kaio Jorge è in partenza dal Brasile, direzione Torino. Juventus e Santos hanno definito l’arrivo dell’attaccante classe 2002 con una formula particolare che è quasi un indennizzo per il club brasiliano: 1,5 milioni subito e percentuale del 5% sulla futura rivendita. Colpo messo a segno da Cherubini con Kaio Jorge che ricoprirà il ruolo di vice Morata: ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 agosto 2021)è in partenza, direzione: definito l’arrivo delbrasiliano allantus –è in partenza dal Brasile, direzionentus e Santos hanno definito l’arrivo delclasse 2002 con una formula particolare che è quasi un indennizzo per il club brasiliano: 1,5 milioni subito e percentuale del 5% sulla futura rivendita. Colpo messo a segno da Cherubini conche ricoprirà il ruolo di vice Morata: ...

