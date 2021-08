Juventus-Kaio Jorge: stretta finale (Di domenica 1 agosto 2021) Termina,salvo clamorosi colpi di scena, la telenovela Juventus-Kaio Jorge. L’attaccante brasiliano del Santos sarà a breve un nuovo giocatore dei bianconeri in virtù dell’accordo trovato tra i due club. I bianconeri hanno rotto gli indugi decidendo di anticipare il suo arrivo senza aspettare la scadenza naturale del contratto prevista per il 31 dicembre 2021. Juventus-Kaio Jorge: è ufficiale? Non ancora, ma la trattativa è da considerarsi conclusa. Nei prossimi giorni arriveranno l’ufficialità e indicazioni sullo sbarco a Torino dell’attaccante. L’accordo è stato raggiunto sulla base ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 1 agosto 2021) Termina,salvo clamorosi colpi di scena, la telenovela. L’attaccante brasiliano del Santos sarà a breve un nuovo giocatore dei bianconeri in virtù dell’accordo trovato tra i due club. I bianconeri hanno rotto gli indugi decidendo di anticipare il suo arrivo senza aspettare la scadenza naturale del contratto prevista per il 31 dicembre 2021.: è ufficiale? Non ancora, ma la trattativa è da considerarsi conclusa. Nei prossimi giorni arriveranno l’ufficialità e indicazioni sullo sbarco a Torino dell’attaccante. L’accordo è stato raggiunto sulla base ...

Advertising

romeoagresti : #KaioJorge è a un passo dalla #Juventus // Kaio Jorge is one step away from joining Juventus ?????? ??… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? #KaioJorge alla Juventus: accordo praticamente raggiunto ? - Glongari : ????#Juventus ha fatto sottoscrivere a Kaio Jorge un precontratto dopo avere informato lunedì il #Santos della volo… - infoitsport : Juventus, il punto sul mercato: da Locatelli a Kaio Jorge - CalcioPillole : La #Juventus continua spedita per chiudere i primi colpi in entrata. Per #KaioJorge allungo decisivo sul #Milan, pe… -