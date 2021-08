Inter, Lautaro oggi atteso a Milano. Da domani torna in gruppo (Di domenica 1 agosto 2021) Ancora qualche ora e l’Inter riabbraccerà Lautaro Martinez, reduce dalle vacanza post vittoria della Copa America. domani inizierà la preparazione. Insieme all’argentino ci saranno anche i due italiani (Barella e Bastoni) reduci dal trionfo europeo. Il Toro ha infatti concluso le proprie vacanze e nella giornata di oggi giungerà a Milano. L’attesa in casa nerazzurra è giunta al termine e alla ripresa degli allenamenti Inzaghi ritroverà il gruppo completo per poter lavorare per difendere lo scudetto conquistato qualche mese fa e provare a fare bene anche in Champions. Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 1 agosto 2021) Ancora qualche ora e l’riabbracceràMartinez, reduce dalle vacanza post vittoria della Copa America.inizierà la preparazione. Insieme all’argentino ci saranno anche i due italiani (Barella e Bastoni) reduci dal trionfo europeo. Il Toro ha infatti concluso le proprie vacanze e nella giornata digiungerà a. L’attesa in casa nerazzurra è giunta al termine e alla ripresa degli allenamenti Inzaghi ritroverà ilcompleto per poter lavorare per difendere lo scudetto conquistato qualche mese fa e provare a fare bene anche in Champions. Foto: Twitter ...

Advertising

DiMarzio : #Inter, problemi nel rinnovo di #Lautaro: in caso di maxi offerta può partire - Gazzetta_it : Inter, l'Arsenal apre su Bellerin (ma chiede Lautaro) #calciomercato - Interismo4 : @Inter_Rompi @valerio_santori Non si spostano gli equilibri, ha ragione. Con i soldi di Lautaro potenzi il centroca… - cuorecimitero : RT @it_inter: L'Arsenal ha realmente tentato un approccio per #Lautaro, proposto uno scambio con #Lacazette: no secco dell'Inter GDS - fcin1908it : Lautaro resta senza rinnovo? “Addio nel 2022. E l’Inter proverebbe a realizzare questo colpo” -