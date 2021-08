Incendio a Pescara, a fuoco la zona sud della città: bagnanti in fuga, brucia la Pineta Dannunziana – Il video (Di domenica 1 agosto 2021) Scene drammatiche in queste ore a Pescara dove un Incendio di vaste proporzioni sta devastando la zona sud della città. Le fiamme hanno raggiunto le abitazioni. Ci sono i primi feriti. È in corso di allestimento un avamposto medico avanzato nell’area ed è stato attivato il protocollo delle maxi emergenze. I vigili del fuoco, in azione con gli elicotteri, fanno fatica a gestire tutti i fronti dell’Incendio, sta bruciando anche la Pineta Dannunziana. Mentre è partito un fuggi fuggi dalle spiagge: le scintille spinte dal ... Leggi su open.online (Di domenica 1 agosto 2021) Scene drammatiche in queste ore adove undi vaste proporzioni sta devastando lasud. Le fiamme hanno raggiunto le abitazioni. Ci sono i primi feriti. È in corso di allestimento un avamposto medico avanzato nell’area ed è stato attivato il protocollo delle maxi emergenze. I vigili del, in azione con gli elicotteri, fanno fatica a gestire tutti i fronti dell’, stando anche la. Mentre è partito un fuggi fuggi dalle spiagge: le scintille spinte dal ...

