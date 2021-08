Green pass, scontri e cariche della polizia a Parigi durante un corteo di protesta: lacrimogeni e idranti per disperdere la folla (Di domenica 1 agosto 2021) Migliaia di persone si sono radunate a Place de la Republique, a Parigi, per protestare contro le nuove norme sul Green pass stabilite dal governo. durante manifestazione si sono verificati scontri e cariche degli agenti di polizia che hanno utilizzato gas lacrimogeni e mezzi pesanti con idranti per disperdere la folla. Nel video un gigantesco corteo di Parigini contrari al certificato sfila per le strade della capitale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) Migliaia di persone si sono radunate a Place de la Republique, a, perre contro le nuove norme sulstabilite dal governo.manifestazione si sono verificatidegli agenti diche hanno utilizzato gase mezzi pesanti conperla. Nel video un gigantescodini contrari al certificato sfila per le stradecapitale ...

